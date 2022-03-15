لبنان

بلاغ من محافظ بيروت إلى الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-03-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-931115-637829519518886809.jpeg
Doc-P-931115-637829519518886809.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Valets Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه:

بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2021 وتعديلاته، (المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking ) الصادر عن وزارتي الداخلية والبلديات - والسياحة، لاسيما المادة الأولى والثانية والتاسعة منه:

-"تخضع أعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع ( valets parking ) للأحكام المحددة في هذا القرار"

-"تؤدي خدمة ركن السيارات مؤسسات أو شركات مرخص لهم للقيام بذلك "

-"عدم إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات ... "

 وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، 

تُعطى الجهات التي تمارس نشاط ركن السيارت قبل صدور هذا البلاغ دون حيازة الترخيص اللازم، بمن فيهم الشركات والمؤسسات التي سبق وإنتهت صلاحية تراخيصها وتقدمت بطلبات تجديد ولم تبادر إلى إستكمال وضم النواقص، أو تلك التي سبق وإنتهت صلاحية تراخيصها ولم تتقدم بطلبات التجديد ذات الصلة وفقاً للأصول،

مهلة شهرين من تاريخه للتقيد بالأحكام كافة المحددة في القرار رقم 1536 تاريخ21/9/2011 المشار إليه أعلاه، وللإستحصال على الترخيص بمزاولة هذا النشاط وفقاً للأصول، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمةالنافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وتوقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الإقتضاء.      
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:51 | 2022-03-15
11:38 | 2022-03-15
11:37 | 2022-03-15
11:30 | 2022-03-15
11:20 | 2022-03-15
11:03 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website