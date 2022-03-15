بلاغ من محافظ بيروت إلى الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات... هذا ما جاء فيه

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Valets Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه:بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2021 وتعديلاته، (المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking ) الصادر عن وزارتي الداخلية والبلديات - والسياحة، لاسيما المادة الأولى والثانية والتاسعة منه:-"تخضع أعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع ( valets parking ) للأحكام المحددة في هذا القرار"-"تؤدي خدمة ركن السيارات مؤسسات أو شركات مرخص لهم للقيام بذلك "-"عدم إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات ... "وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،تُعطى الجهات التي تمارس نشاط ركن السيارت قبل صدور هذا البلاغ دون حيازة الترخيص اللازم، بمن فيهم الشركات والمؤسسات التي سبق وإنتهت صلاحية تراخيصها وتقدمت بطلبات تجديد ولم تبادر إلى إستكمال وضم النواقص، أو تلك التي سبق وإنتهت صلاحية تراخيصها ولم تتقدم بطلبات التجديد ذات الصلة وفقاً للأصول،مهلة شهرين من تاريخه للتقيد بالأحكام كافة المحددة في القرار رقم 1536 تاريخ21/9/2011 المشار إليه أعلاه، وللإستحصال على الترخيص بمزاولة هذا النشاط وفقاً للأصول، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمةالنافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وتوقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الإقتضاء.