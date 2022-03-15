وزير العدل استقبل قرم وبوشيكيان

إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وزير الإتصالات جوني القرم حيث تناول البحث بنود الدراسة المتعلقة بأوضاع البريد والتي تقوم بإعدادها اللجنة الوزارية المكلفة والتي تضم في عضويتها الوزيرين الخوري والقرم.كما إلتقى الوزير الخوري وزير الصناعة جورج بوشيكيان وجرى عرض لجملة قوانين تتعلق بآلية عمل قطاع الصناعة.