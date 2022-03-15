لبنان

بري عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع ميقاتي

Lebanon 24
15-03-2022 | 08:45
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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال إستقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مدى ساعة من الوقت، غادر بعدها ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح .  
 
 
وكان بري استقبل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.  

 كما إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي وضع رئيس المجلس بأجواء عمل الوزارة وبرامجها في المرحلتين الراهنة والمقبلة.  

 


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