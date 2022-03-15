بري عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع ميقاتي

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال إستقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مدى ساعة من الوقت، غادر بعدها ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح .





كما إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي وضع رئيس المجلس بأجواء عمل الوزارة وبرامجها في المرحلتين الراهنة والمقبلة.









وكان بري استقبل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.كما إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي وضع رئيس المجلس بأجواء عمل الوزارة وبرامجها في المرحلتين الراهنة والمقبلة.