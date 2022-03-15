بدل "السرفيس" يصل الى مستويات قياسية في بيروت!

وصل سعر بدل التنقل بـ"السرفيس" في بيروت الى 40 الف ليرة بستعيرة غير رسمية يصدرها السائقون في ظل غياب تسعيرة رسمية من قبل وزارة النقل.

وأشار رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض في حديث لـ"لبنان 24" الى أن التسعيرة كانت تتراوح بين 30 و 35 الف ليرة، فيما وصلت اليوم الى 40 الف ليرة. ومن المتوقع ان تزداد اذا استمر الوضع على ما هو عليه".