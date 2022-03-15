لبنان

زياد بارود يُعلن عزوفه عن الترشّح... هذا ما قاله

Lebanon 24
15-03-2022 | 09:09
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اعلن الوزير السابق زياد بارود عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وأنّه سيخوض الانتخابات كمواطن وكناخبٍ مسؤول.
 
 
 
 
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