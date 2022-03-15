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لبنان
لجنة المال اقرت 3 موازنات
Lebanon 24
15-03-2022
|
09:17
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزراء الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، العمل مصطفى بيرم والدفاع مريس سليم، لدرس واقرار موازنات وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل باداراتها ومؤسساتها.
واقرت اللجنة موازنات وزارات الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية، وطلبت منها الملاحظات الخطية لمناقشتها في الجلسة المخصصة للبت بها.
وركزت اللجنة على اعتمادات الضمان الاجتماعي لتأمين الاستشفاء للبنانيين، وقدمت توصية تتعلق بالضمان لتأمين المستلزمات اللازمة لجدولة ديونه ودفعها.
كما وجهت اللجنة سؤالا الى الحكومة حول تمويل البطاقة التمويلية، وبحثت مع الوزراء المعنيين في امكانية تمويلها بحسب ما ورد في القانون من مصادر أخرى غير البنك الدولي اذا حصل تعثر بهذا التمويل.
وناقشت اللجنة موازنة الجيش، فأكدت الحرص على التغذية والأدوية والطبابة والصيانة للعسكريين وطلبت تعديلها لاقرارها في الجلسة المخصصة لبت الملاحظات.
ولفت النائب كنعان الى "امكانية مباشرة العمل بمواد القانون الأسبوع المقبل وبالتالي نكون قد انهينا اقرار الاعتمادات".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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