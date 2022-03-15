سعر جديد لطن الترابة... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليون وأربعماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من 16/3/2022 لغاية 22/3/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.