القومي أعلن أسماء مرشحيه للانتخابات

أعلن رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان، عن أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية في لبنان، خلال لقاء عقد في قاعة الشهيد خالد علوان ـ البريستول.وقال حردان: "يشكل استحقاق الإنتخابات النيابية هذا العام، محطة مفصلية وحاسمة، في مسار تثبيت دعائم استقرار لبنان وتحصين وحدته وسلمه الأهلي، ولمواجهة تداعيات الأزمات المتفاقمة، اقتصاديا وماليا، بعد سنوات عجاف، شهدت خلالها البلاد ضغوطا غير مسبوقة، وتحديات جمة، استهدفت المس بعناصر قوتها وبأمنها الإقتصادي والغذائي والصحي وتقويض أمنها الإجتماعي. كما شهدت ارتفاعا في وتيرة الدعوات إلى الحياد والفدرلة، وتسعير الخطاب الطائفي والمذهبي بكل محمولاته التفتيتية والفتنوية لتصديع الوحدة الوطنية والإنقلاب على هوية البلد وثوابته وخياراته".وأكد "ان مصلحة الوطن هي الأساس، وهي تستوجب التعاطي بكل مسؤولية وجدية لتعزيز الحاصل الوطني"، وقال: "نحن حزب، كنا وما زلنا وسنبقى نتعاطى بمسؤولية عالية مع كل الإستحقاقات الوطنية. وفي هذا الإستحقاق نؤكد تمسكنا بالقواعد الضامنة للتفاهمات مع الحلفاء، وبأننا سنخوض الإنتخابات النيابية، في اطار تحالفاتنا مع القوى التي نلتقي وإياها في المواقف على تحصين لبنان وتثبيت معادلة الشعب والجيش والمقاومة".وقال حردان: "التزاما منا بهذه العناوين والقواعد، نؤكد مشاركتنا في الإنتخابات ترشيحا واقتراعا ونعلن أسماء مرشحينا في الدوائر الإنتخابية وهم:غسان غصن عن دائرة بيروت الثانية، حسان العاشق عن بعلبك الهرمل ـ دائرة البقاع الثالثة، أنطوان سلوان عن البقاع الغربي راشيا، دائرة البقاع الثانية، جوزيف كساب عن بعبدا ـ دائرة جبل لبنان الثالثة، عبد الباسط عباس عن عكار ـ دائرة الشمال الأولى، سلفادور مطر عن عكار ـ دائرة الشمال الأولى، أسعد حردان عن مرجعيون حاصبيا ـ دائرة الجنوب الثالثة".وأعلن حردان دعم سليم سعادة ولائحته في الكورة ـ دائرة الشمال الثالثة.وختم: "بعقول وقلوب ملؤها الثقة برفقائنا ومواطنينا وأبناء شعبنا في لبنان، نخوض هذه الانتخابات، وشعارنا "نحمي الوطن وننهض بالأمة".. وكلنا إيمان بأن استحقاق الخامس عشر من أيار سيشكل محطة لقيامة لبنان الجديد، لبنان المواطنة والمقاومة. لبنان الدولة القوية القادرة والعادلة المحققة لتطلعات أبنائها".