نديم الجميّل: قرّرت الترشّح للمعركة الإنتخابية في بيروت

أعلن النائب المستقيل نديم الجميّل أنّه قرّر الترشح للمعركة الإنتخابية في بيروت، وقال: "أنا اليوم لستُ مرشحاً على مقعد نيابي فقط، بل أعتبر أنّ مشروعنا هو مشروع وطن ومشروع سيادة وحرية وبقاء أو عدم بقاء للبنان الذي نحلم به". وأضاف: "وجودي في الحياة السياسية اللبنانية استمرارية لخطّ ونهج ومبادئ سيادية ووطنية تتخطّى المعركة الإنتخابية".