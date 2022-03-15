لبنان

انزلاق عدد من السيارات على طريق عدلون الجنوبية (صور)

Lebanon 24
15-03-2022 | 10:38
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على الطريق العام في بلدة عدلون الجنوبية.
 
وفي التفاصيل، نتج عن رداءة الطقس انزلاق لعدد من السيارات التي فقد أصحابها القدرة على السيطرة عليها.
 
 
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عدلون

حادث سير

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