لجنة التربية ناقشت مشروع إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنائبين ادكار طرابلسي وايهاب حمادة. كما حضر الجلسة ممثل وزير التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر، وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.باشرت اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون وستكمل في الاسبوع المقبل.