اقفال عام لمناسبة عيد البشارة

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تقضي باقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء، يوم الجمعة الواقع فيه 25 آذار 2022.