لبنان

اقفال عام لمناسبة عيد البشارة

Lebanon 24
15-03-2022 | 11:20
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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تقضي باقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء، يوم الجمعة الواقع فيه 25 آذار 2022.
 
 
 
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عيد البشارة

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