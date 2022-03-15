لبنان

تعديل دوام العمل خلال شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
15-03-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-931179-637829626428391905.jpg
Doc-P-931179-637829626428391905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تقضي بتعديل دوام الموظفين والعاملين والمستخدمين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة:
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني يزور السعودية بعد رمضان
lebanon 24
16/03/2022 02:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات لبوستر مسلسل محمد رمضان وهو يرد بقوة
lebanon 24
16/03/2022 02:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتزالها الإعلام.. نوال بري بطلة "رمضان" 2022؟!
lebanon 24
16/03/2022 02:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الراحل زهير رمضان.. من هو نقيب الفنانين السوريين الجديد؟
lebanon 24
16/03/2022 02:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رمضان

الدوام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-03-15
19:08 | 2022-03-15
19:01 | 2022-03-15
18:53 | 2022-03-15
18:32 | 2022-03-15
18:20 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website