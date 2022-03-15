لبنان

سعد شعنين مرشحا رسميا : ساسعى لاكون في لائحة تشبه تاريخ ووجدان و نضال مدينة زحلة التاريخي

Lebanon 24
15-03-2022 | 11:51
A-
A+
Doc-P-931187-637829636835307905.jpg
Doc-P-931187-637829636835307905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم الاعلامي سعد شعنين ترشيحه رسميا عن المقعد الماروني في دائرة زحلة الانتخابية. .
ويشغل شعنين منصب عضو في الهيئة الدولية للتحكيم وحل النزاعات وحائز على جائزة بلديتي ابو ظبي والفجيرة من دولة الامارات العربية المتحدة عن الصحافة الاستقصائية لعام 2015 وهو رئيس تحرير وصاحب موقع " الاولى اونلاين"،اضافة الى ان الاعلامي شعنين يعد من الناشطين في الشأن السياسي ،الاجتماعي والبيئي ويرأس جمعية درب الكروم البيئية .

في اول تصريح اعتبر شعنين ان "الحراك الانتخابي والاستحقاق النيابي المقبل مناسبة لوضع حد لاحتكار المقعد الماروني في زحلة خلافا لرغبة ناخبيه وعكس توجهات مسيرة مدينة زحلة التاريخية والنضالية" . 
وقال "ساسعى للدخول في  لائحة تشبه تاريخ ووجدان ونضال هذه المدينة كما إنها تلتزم حياد لبنان وسيادته وحريته".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-03-15
19:08 | 2022-03-15
19:01 | 2022-03-15
18:53 | 2022-03-15
18:32 | 2022-03-15
18:20 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website