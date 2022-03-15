سعد شعنين مرشحا رسميا : ساسعى لاكون في لائحة تشبه تاريخ ووجدان و نضال مدينة زحلة التاريخي

قدم الاعلامي سعد شعنين ترشيحه رسميا عن المقعد الماروني في دائرة زحلة الانتخابية. .

ويشغل شعنين منصب عضو في الهيئة الدولية للتحكيم وحل النزاعات وحائز على جائزة بلديتي ابو ظبي والفجيرة من دولة الامارات العربية المتحدة عن الصحافة الاستقصائية لعام 2015 وهو رئيس تحرير وصاحب موقع " الاولى اونلاين"،اضافة الى ان الاعلامي شعنين يعد من الناشطين في الشأن السياسي ،الاجتماعي والبيئي ويرأس جمعية درب الكروم البيئية .في اول تصريح اعتبر شعنين ان "الحراك الانتخابي والاستحقاق النيابي المقبل مناسبة لوضع حد لاحتكار المقعد الماروني في زحلة خلافا لرغبة ناخبيه وعكس توجهات مسيرة مدينة زحلة التاريخية والنضالية" .