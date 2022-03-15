شربل ابو جودة يترشح عن المقعد الماروني في المتن: سأعمل للحياد الإيجابي وإعادة إعمار المرفأ

أعلن المهندس شربل ابو جودة في بيان، ترشحه عن المقعد الماروني في المتن، واعلن في بيان، أنه "سيعمل على مشاريع عدة منها: التفاهم والحوار مع جميع مكونات الوطن لوضع لبنان على سكة الحياد الايجابي لان إنقاذ لبنان وازدهاره يكون بالوقوف على نفس المسافة من كل الدول الشقيقة والصديقة، استقلالية القضاء ضمن مبدأ محاسبة الفاسد والمفيد وتحقيق العدالة للجميع، إعادة إعمار مرفأ بيروت بمواصفات عالمية وحل مشكلة النفايات جذريا".واشار الى انه ترشحه جاء "ايمانا منه بان قيامة الوطن تتحقق بالعمل الصادق الشفاف، الاخلاص في خدمة المواطن والحفاظ على حقوقه".