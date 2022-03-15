8 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1085846.

كما وسجل لبنان ثماني حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات 10219.