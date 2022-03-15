لبنان

العثور على فتاة تُعاني من أمراض عقليّة في الدامور.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-03-2022 | 12:13
A-
A+
Doc-P-931195-637829653877079532.jpeg
Doc-P-931195-637829653877079532.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

بناءً على إشارة القضاء المختص تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة فتاة عثر عليها بتاريخ اليوم 15-03-2022 في بلدة الدامور بالقرب من محلّة مديار. وهي لا تملك أوراقًا ثبوتيّة، وتُعاني من أمراض عقليّة، ولا يمكنها تحديد مكان إقامتها، وتدعى:

نور حسن زيون (مواليد عام 2000، لبنانيّة الجنسيّة) حسب أقوالها
لذلك، يرجى من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 600116-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-03-15
19:08 | 2022-03-15
19:01 | 2022-03-15
18:53 | 2022-03-15
18:32 | 2022-03-15
18:20 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website