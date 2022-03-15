العثور على فتاة تُعاني من أمراض عقليّة في الدامور.. إليكم التفاصيل

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:بناءً على إشارة القضاء المختص تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة فتاة عثر عليها بتاريخ اليوم 15-03-2022 في بلدة الدامور بالقرب من محلّة مديار. وهي لا تملك أوراقًا ثبوتيّة، وتُعاني من أمراض عقليّة، ولا يمكنها تحديد مكان إقامتها، وتدعى:نور حسن زيون (مواليد عام 2000، لبنانيّة الجنسيّة) حسب أقوالهالذلك، يرجى من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 600116-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.