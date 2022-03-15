افرام لبارود: رسالة كرامة الانسان مستمرة رغم الرياء حولنا

غرد رئيس المجلس التنفيذي ل "مشروع وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام عبر حسابه على "تويتر" متوجها إلى الوزير السابق زياد بارود: "صديقي زياد، لم أستطع إقناعك بالترشح رغم كل المحاولات والاتصالات التي جمعتنا. بخيبة أحترم رأيك لكن لا أوافقه. وأؤكد لك أن رسالة السيادة والنزاهة والابداع من أجل دولة المؤسسات وكرامة الانسان ستكون عالية رغم الكم الهائل من الرياء والفساد حولنا. وفقك الله وإلى اللقاء في لبنان الجديد".