لبنان

التجمع الديموقراطي: ندعم مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
15-03-2022 | 12:47
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أعلن "تجمع العاملين في المستشفيات الحكومية - قطاع العاملين في المستشفيات الحكومية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"، تأييده "التام ودعمه المطلق، لتحرك الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، من أجل تحقيق مطالبنا العادلة وفي مقدمها:
- مبادرة وزارة الصحة فورا، إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية. 
- إعطاء منحة مالية تصل إلى 150 دولارا لحين تصحيح الرواتب. 
- رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات ومما يعادل ثلث سعر الصفيحة المعتمد في الجداول الرسمية وجعله مبلغا مقطوعا يعادل ساعات عمل 22 يوما. 
- البت بسرعة في ما يتعلق بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب كما هي في الادارة العامة وبموازاتها في الفئة والرتبة والدرجات وإعطاء مفعول رجعي بذلك".
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