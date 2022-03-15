الراعي تسلم من المرتضى دعوة لإحياء عيد البشارة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة غبطة البطريرك، وكانت مناسبة تحدثنا خلالها بشكل مفصل عما جرى في مجلس الوزراء، فقد كان من الواجب ان نعرض الأمر بشكل واضح امام غبطته لنعكس حقيقة ما حصل، خلافا لما نقل الى صاحب الغبطة، وكانت مقاربة للموضوع لناحية قضية انفجار المرفأ، والمحقق العدلي وموقفنا من المسألتين".أضاف: "كذلك سلمت غبطته دعوة بمناسبة عيد سيدة البشارة، لأننا كوزارة للثقافة يهمنا إحياء هذا اليوم بألق. والطريقة النموذجية التي سنحتفي بها ستكون من خلال عرض مسرحي موسيقي راقي يعكس حالة الحوار المسيحي الإسلامي، ويستحضر اللقاء التاريخي الشهير الذي تم بين القديس فرنسيس الأسيزي والسلطان الكامل الذي وبحسب المراجع التاريخية يعتبر محطة الحوار التاريخي الاسلامي المسيحي".وختم: "كذلك بحثنا مع غبطته في الواقع العام القائم اليوم في لبنان، ولا سيما انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الوضع الإقتصادي اللبناني وتحديدا الغذائي، والخطوات التي تفكر الحكومة القيام بها لمواجهة الأمر".زواروبعد الظهر، استقبل الراعي المرشح لرئاسة الرابطة المارونية السفير خليل كرم وأعضاء لائحة "تجذر وصمود"، في زيارة التماس لبركته، وتأكيد على أن "خط بكركي وثوابتها هما أساس برنامج عمل اللائحة".كما استقبل وفدا من "مجلس ثورة الأرز" برئاسة طوني نيسي، أطلعه على أجواء الزيارة الأخيرة الى الولايات المتحدة والمشاريع المستقبلية وأبرزها المؤتمر الذي سينعقد في جبيل في الأول من نيسان حول موضوع حياد لبنان الناشط.ومن زوار بكركي، الدكتور علي عواد.