لقاء نقابي عمالي مصري - لبناني في منزل الرئيس ميقاتي بطرابلس

عقد في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس اجتماعا موسعا بين وفد من اتحاد نقابات المرافق العامة في جمهورية مصر العربية واتحاد نقابات عمال لبنان بحضور مستشار الرئيس نجيب ميقاتي مقبل ملك و مسؤول النقابات في تيار العزم النقيب غسان يكن و مثل الجانب المصري المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة و نائب رئيس اتحاد عمال مصر الاستاذ احمد فهمي و نائب اول للنقابة العامة للمرافق الاستاذ محمد حسن و امين عام النقابة العامة للمرافق الاستاذ رضى الدغيدي، وعن الجانب اللبناني رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر و امين عام الاتحاد سعد الدين حمية صقر ورئيس اتحاد نقابات عمال الشمال النقيب شادي السيد و عدد من رؤساء النقابات في الشمال.بداية رحب مستشار الرئيس ميقاتي بالحاضرين و شدد على دور الرئيس ميقاتي في نسج أفضل العلاقات بين مصر ولبنان.بدوره أدلى المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة في مصر بالتصريح التالي : أن هذه الزيارة تأتي في سياق تبادل العلاقات ما بين النقابات العامة للمرافق و نائب رئيس الاتحاد عمال مصر من جهة و اتحاد نقابات عمال لبنان من أجل تبادل الخبرات وتدعيم كل ما يتعلق بالعمل النقابي.من جهته رئيس اتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر رأى أن هذا اللقاء جاء لتبادل الخبرات بين نقابات العمال في جمهورية مصر العربية واتحاد نقابات عمال لبنان.اضاف أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون السياسي والاقتصادي القائم بين مصر ولبنان وبالتالي هذه الزيارات ستتكرر و سيكون هناك دورات تدريبية لكل عمال لبنان بمصر و بدأنا هذه الخطوة بزيارة منزل الرئيس نجيب ميقاتي للتدليل على العلاقة المميزة التي تجمع الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة ونقابات عمال مصر.