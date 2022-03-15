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لبنان
لقاء نقابي عمالي مصري - لبناني في منزل الرئيس ميقاتي بطرابلس
Lebanon 24
15-03-2022
|
13:05
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عقد في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس اجتماعا موسعا بين وفد من اتحاد نقابات المرافق العامة في جمهورية مصر العربية واتحاد نقابات عمال لبنان بحضور مستشار الرئيس نجيب ميقاتي مقبل ملك و مسؤول النقابات في تيار العزم النقيب غسان يكن و مثل الجانب المصري المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة و نائب رئيس اتحاد عمال مصر الاستاذ احمد فهمي و نائب اول للنقابة العامة للمرافق الاستاذ محمد حسن و امين عام النقابة العامة للمرافق الاستاذ رضى الدغيدي، وعن الجانب اللبناني رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر و امين عام الاتحاد سعد الدين حمية صقر ورئيس اتحاد نقابات عمال الشمال النقيب شادي السيد و عدد من رؤساء النقابات في الشمال.
بداية رحب مستشار الرئيس ميقاتي بالحاضرين و شدد على دور الرئيس ميقاتي في نسج أفضل العلاقات بين مصر ولبنان.
بدوره أدلى المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة في مصر بالتصريح التالي : أن هذه الزيارة تأتي في سياق تبادل العلاقات ما بين النقابات العامة للمرافق و نائب رئيس الاتحاد عمال مصر من جهة و اتحاد نقابات عمال لبنان من أجل تبادل الخبرات وتدعيم كل ما يتعلق بالعمل النقابي.
من جهته رئيس اتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر رأى أن هذا اللقاء جاء لتبادل الخبرات بين نقابات العمال في جمهورية مصر العربية واتحاد نقابات عمال لبنان.
اضاف أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون السياسي والاقتصادي القائم بين مصر ولبنان وبالتالي هذه الزيارات ستتكرر و سيكون هناك دورات تدريبية لكل عمال لبنان بمصر و بدأنا هذه الخطوة بزيارة منزل الرئيس نجيب ميقاتي للتدليل على العلاقة المميزة التي تجمع الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة ونقابات عمال مصر.
وختم قائلا نشكر تيار العزم وكل المسؤولين عن هذا التيار على تنظيم هذا اللقاء مع اخواننا في مصر.
وفي كلمة له قال رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد نلتقي نحن وقيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان في قصر ودارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس وفدا عماليا من مصر الشقيقة التي شكلت على الدوام عنصر دعم للبنان وعلى مراحل عدة في تاريخ الأمة كانت ملهمة الى ابعد الحدود. .
وتابع اليوم تشكل زيارات وفودها العمالية عاملا اضافيا يشعرنا أننا بخير فمصر ام الدنيا تلهمنا بناسها ومسؤوليها وان الدنيا لا تزال بخير . ونتطلع معا الى تعاون مثمر نقابيا وعملانيا فلبنان ليس بخير ويحتاج الى اشقائه العرب في كل الاقطار ولا غنى له عن أي دولة عربية.
اخيرا مسؤول النقابات في تيار العزم النقيب غسان يكن تحدث عن ضرورة تعزيز دور النقابات لتحسين ظروف العمل والعمال عن الحاجة لإقامة دورات تثقيفية متخصصة للنقابات وشكر الوفد المصري على اهتمامه بالموضوع.
وفي الختام سلم النقيب شادي السيد للمستشار هشام فؤاد درعا تكريميا.
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