احتكار وتلاعب بالأسعار... فالج لا تعالج

تتكرر معاناة المواطنين مع الاحتكار والتلاعب بالاسعار عند كل ازمة، حيث لا تزال عبوات الزيت النباتي مفقودة في العديد من المحال والسوبرماركات الكبرى في بيروت وضواحيها، بالرغم من كل الحملات التي قامت بها وزارة الاقتصاد مع الاجهزة الامنية المعنية، وان وجد بعضها فبأسعار مرتفعة تتراوح بين 90 و95 الفاً لليتر الواحد.