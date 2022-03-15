كم بلغ عدد المرشحين إلى الانتخابات النيابية حتى الآن؟

بلغ عدد المرشحين حتى السادسة مساء، بلغ 958 مرشحا، من بينهم 136 امرأة في كل الدوائر الانتخابية على كل الأراضي اللبنانية.



ومن المقرر أن يقفل باب الترشيح منتصف ليل اليوم الثلثاء.