حسن يعقوب: قررت عدم الترشح للانتخابات

غرد رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب عبر حسابه على "تويتر": "بكل تقدير واحترام، لكل رافض لاستمرار الواقع ويسأل عن خوضنا الانتخابات في زحلة او بعلبك الهرمل، فإني ما زلت في خدمة المحرومين والمنطقة، ولا اهاب الصعاب، لكني ارى ان امكانية التغيير مستحيلة الآن، لذلك قررنا عدم الترشح.اعدكم اننا معكم لن نتراجع ولن نساوم، مع حفظ الامانة".وارفق تغريدته بهاشتاغ: #نهجنا_باق