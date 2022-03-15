ملحم خلف يخوض الانتخابات في بيروت: معًا نحو استرداد الدولة وخدمة المواطن

غرد نقيب المحامين السابق ملحم خلف عبر حسابه على "تويتر": "اخوض الانتخابات النيابية في بيروت العاصمة الواحدة الموحدة. بيروتنا، أم الشرائع والعدالة والحريات والثقافة والأصالة والإنفتاح. بيروتنا، مرآة مجد وزهرة نبل وكبرياء. معا نحو لم الشمل وإسترداد الدولة وخدمة المواطن".