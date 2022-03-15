لبنان

سفارة العراق: الوفد العراقي انهى لقاءاته في بيروت بشأن الاتفاقية العراقية - اللبنانية

Lebanon 24
15-03-2022 | 14:16
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 اعلنت سفارة العراق في بيان، ان "الوفد العراقي برئاسة السفير حيدر شياع البراك، انهى مباحثاته بشأن الاتفاقية العراقية - اللبنانية حيث التقى برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اضافة الى اللقاءات مع كل من وزير الصحة فراس الابيض، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الاقتصاد امين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.
 
وتم عقد مؤتمر صحافي في وزارة الطاقة بين فيه الجانبان اهمية التعاون وابرام الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي واللبناني، وضم الوفد ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والبنك المركزي العراقي".
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