لبنان

محمد هوشر مرشح الجماعة الإسلامية عن المقعدة السني في عكار: ضرورة التعاون والتضامن لإنقاذ ما تبقى من الوطن

Lebanon 24
15-03-2022 | 14:23
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اعلن مرشح الجماعة الاسلامية عن المقعد السني في عكار محمد هوشر ترشحه رسميا للانتخابات النيابية، وقال في بيان: ان "الاحوال وصلت إلى مرحلة لم تعد تنفع فيها الحلول الترقيعية، وباتت البلاد تحتاج إلى عملية إصلاح وتنمية وانقاذ حقيقية"، لذلك "تقدمت بطلب ترشح للانتخابات النيابية قناعة مني بان الواجب يفرض علينا جميعا العمل على صون الوطن وتأمين مصالح المواطنين وخاصة أثناء النكبات والأزمات".
 
واكد على "ضرورة التعاون والتضامن لإنقاذ ما تبقى من الوطن، ونبذ كل أشكال التفرقة والتنازع التي أدت إلى أسوأ حالة وصل إليها البلد في تاريخه والحفاظ على القيم وصونها والدفاع عنها تامينا لاستقرار المجتمع وتطوره والعمل على إنشاء مجلس إنماء عكار واستثمار جميع الطاقات لتحديد الحاجات وترتيب الاولويات ومعالجة موضوع البطالة بتامين فرص عمل في القطاعات المختلفة والعمل من خلال المؤسسات المختصة سواء رسمية او اهلية على التخفيف من وطأة الفقر والمرض".
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