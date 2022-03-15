لبناني أدى مناسك العمرة وأثناء عودته إلى الرياض توفي

وقع حادث سير مؤسف في السعودية منذ يومين أنهى حياة اللبناني المهندس نبيل شرارة، ابن مدينة بنت جبيل.

وفي التفاصيل أنه بعدما أدى الأخير مناسك العُمرة في مكة وكان في طريق العودة إلى الرياض، تعرض إلى حادث أدى إلى وفاته.