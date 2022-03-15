لبنان

لبناني أدى مناسك العمرة وأثناء عودته إلى الرياض توفي

Lebanon 24
15-03-2022 | 14:25
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وقع حادث سير مؤسف في السعودية منذ يومين أنهى حياة اللبناني المهندس نبيل شرارة، ابن مدينة بنت جبيل.
 
وفي التفاصيل أنه بعدما أدى الأخير مناسك العُمرة في مكة وكان في طريق العودة إلى الرياض، تعرض إلى حادث أدى إلى وفاته.
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