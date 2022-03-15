المشهد مخيف... حادث سير مروع في النبطية وهذه نتيجته (صور)

وقع حادث سير مروّع على طريق عام النبطية_الفوقا أمام ( محال غولفينو ) أدّى إلى إصابة متوسطة حيث تحرّك على الفور فريقا إنقاذ وإسعاف من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - مركز النبطية الفوقا التطوعي وعملا على سحب الإصابة من داخل السيارة ومن ثم إسعافها ونقلها إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.