لبنان

اللجان الأهلية في طرابلس: إذا كانت الانتخابات محطة كل 4 سنوات فعمل الخير في جمعية العزم لا يتوقف

Lebanon 24
15-03-2022 | 14:40
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اصدرت جمعية اللجان الأهلية في طرابلس بيانا حول "عزوف الرئيس نجيب ميقاتي عن الترشح"، وقالت: "إن طرابلس التي تتطلع وكلها أمل ورجاء منذ تولي الرئيس ميقاتي مقعده النيابي وتوليه رئاسة الحكومة سيبقى عزها وعزيزها، وإن مسيرة الخير التي تقدمها جمعية العزم والسعادة بتوجيه من الاخوين الكريمين طه ودولة الرئيس النجيب ستبقى راعية الهموم الصحية والاجتماعية لكل محتاج في المدينة".
 
أضافت: "إن عزوف الرئيس ميقاتي عن الترشح لن يفقدها رأسها التي تفخر بقيادته ورعايته السياسية والاجتماعية خلال ربع قرن من حياة المدينة. وإذا كانت الانتخابات النيابية محطة كل أربع سنوات فعمل الخير في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية لا يتوقف في محطة زمنية".
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