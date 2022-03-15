البزري: الإنتخابات النيابية مناسبة لإحداث التغيير

إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن "الإنتخابات النيابية المقبلة لا بد أن تكون مفصلاً حقيقياً للبنانيين للتعبير عن رأيهم وموقفهم الواضح والصريح في ضرورة إحداث التغيير المرجو من أجل بناء الدولة القادرة، العادلة، الديمقراطية والحديثة لتكون المعبر الإلزامي ليستعيد المواطن ثقته بدولته ومؤسساتها".وعبر البزري عن "إيمانه العميق وثقته الأكيدة بأن هذا الإستحقاق الإنتخابي الديمقراطي هو مناسبة للصيداويين لإظهار رغبتهم في إستعادة الدور الحيوي لمدينتهم، ولمعالجة مختلف القضايا التي يشكوا منها المواطنون نتيجةً لتردّي الأوضاع المعيشية والإجتماعية والإقتصادية في المدينة وفي الوطن"، معتبرا أن "صيدا ستُحافظ على دورها الريادي الوطني كنموذج ديمقراطي جامع".