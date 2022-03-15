لبنان

انتشار ظاهرة سرقة اطارات السيارات ليلا في صيدا

Lebanon 24
15-03-2022 | 15:25
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 تشهد مدينة صيدا ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة اطارات السيارات ليلا،  فقد اقدم مجهولون على سرقة إطارات سيارة "مرسيدس" كانت متوقفة في شارع السراي الذي يبعد مئات الأمتار عن سراي صيدا الحكومي، اضافة الى سرقة اطارات سيارة في منطقة الفيلات.
 
وطالب المواطنون القوى الامنية ب"تكثيف دورياتها خصوصا خلال الليل بسبب إزدياد حوادث السرقة".
 
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