غنوة حسين أسعد تترشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الغربي: ملتزمون الدفاع عن التنوع والاعتدال والعيش المشترك

أعلنت المرشحة عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي وراشيا غنوة حسين أسعد ترشحها للانتخابات النيابية المقبلة، وقالت في بيان: "لأننا الشباب قادرون ووطننا وبقاعنا يستحقان. مرة أخرى، ومن مبدأ المواطنة الحرة والديمقراطية المحقة، ولأن بقاعنا ليس غنيمة وقرارنا ليس مكبلا، ولبناننا يجب أن يكون سيدا حرا مستقلا ، أعلن ترشحي عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الغربي وراشيا وللمرة الثانية لخوض الإستحقاق الإنتخابي، إنطلاقا من ايماننا الراسخ بحرية التعبير واستقلالية الخيار، والتزامنا بالدفاع عن التنوع والإعتدال والعيش المشترك ومواجهة التهميش ومصادرة القرار الحر".وأملت بأن "تكون هذه الإنتخابات ذات مصداقية"، ودعت إلى "المشاركة الكثيفة في التصويت للخيار الأصح الذي يمثل ابناء المنطقة ويحصنهم في مواجهة الواقع المأساوي الذي نعيشه".