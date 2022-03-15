مقدمات نشرات الأخبار

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانالثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء-الاربعاء\ بنهاية مهلة تسجيل اسماء المرشحين الى الانتخابات النيابية اللبنانية المحددة في 15 ايار المقبل\ يقفل باب الترشح بالأسماء\ ويبدأ مسار الجوجلة لدى المرشحين والمرشحين من أجل بلورة اللوائح الانتخابية النهائية\ من اجل تسجيل هذه اللوائح رسميا" ضمن المهلة المحددة نهايتها منتصف ليل الرابع-الخامس من نيسان المقبل.. عدد اسماء المرشحين المسجلين رسميا" حتى اعداد هذه النشرة ناهز ال 900.وإذا تطلعنا الى بعض "العنتريات من جهة ونكأ الجراحات" من جهة\ في مضامين مواقف الأيام السبعة الماضية\ فلا بد من أن مسافة الأيام الستين الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات\ ستكون ذروة في مجمل المواقف والخطابات\ خصوصا بين الأحزاب المتصارعة على موقع التمثيل الأول والأقوى داخل كل طائفة..كما على الغالبية العامة في البرلمان المقبل.. ودائما" في حال حصلت الانتخابات التي كما يقول الجميع "إنهم يريدونها أنتحصل\ وأنها ستحصل في موعدها" منتصف ايار.نادي رؤساء الحكومات الذي انسحب من الملعب الانتخابي\يشدد في الوقت نفسه على أهمية الاقتراع\وبعد الرئيسين سلام وميقاتي\ توج هذا الموقف الرئيس فؤاد السنيورة عصر اليوم معلنا العزوف عن الترشح للانتخابات\ وإنما مع الانخراط بها من دون ترشح.. الأمر الذي يوضح أن جزءا" من المكون السني في الوطن\ سيستنهض في شكل أو بآخر في الاستحقاق\ وبالتالي ستكون له تأثيراته النسبية في النتائج..من جهة ثانية\ وفيما برز اليوم لقاء في عين التينة جمع بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي\ لم يحجب الشأن الانتخابي,الاهتمام, بالتحركات العربية: فبعد زيارة الامين العام لجامعة الدول العربية لبيروت أمس واليوم\ والتداول في المبادرة الكويتية وسط تكتم في المعلومات حيالها\ شهد قصر الاليزيه في باريس زيارة نوعية لوفد سعودي رفيع المستوى حضر من اجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الفرنسية-السعودية في الشأن اللبناني\ ومنها ما اتفق عليه الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي في الرياض مطلع كانون الاول الماضي لجهة وجوب تأمين مساعدات للبنانيين..وفي المستجدات العربية\ تطور سياسي بالغ الاهمية كشفت عنه وكالة رويترز\ مفاده أن مسؤولين خليجيين يدرسون دعوة الحوثيين لمشاورات في الرياض\ وبأن مسؤولين حوثيين سيكونون "ضيوفا" على "نايف فلاح مبارك الحجرف" الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس في العاصمة السعودية بضماناته الأمنية\في حال قبلت جماعة الحوثي دعوة المشاركة في المحادثات المقرر أن تحصل في الفترة من التاسع والعشرين من آذار إلى السابع من نيسان المقبل..تجدرالاشارة الى ان هذه المعطيات\ برزت مع تعليق المحادثات السعودية الايرانية\ ومع تشعب تطورات الحرب في جنوب شرق أوروبا\ ومباشرة السعودية محادثات مع الصين لتسعير مبيعاتها النفطية باليوان بدل الدولار\ في وقت كان الأمين العام للناتو يعلن عدم فرض عقوبات على الشق الروسي من المشاريع التي تطبق بشكل كامل الاتفاق النووي مع إيران..=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انإلى الإنتخابات النيابية سر.الحمى الإنتخابية تحتدم مع إدلاء الكتل السياسية بدلوها وإعلان أسماء مرشحيها ولوائحها.أحد أوجه الإندفاعة الإنتخابية رصد على الطريق إلى وزارة الداخلية اليوم حيث تسابق الطامحون إلى جنة المقاعد النيابية لتسجيل اسمائهم في ربع الساعة المتبقي أمامهم.ذلك أن باب الترشيحات الرسمية يقفل منتصف هذه الليلة... فهل تصح التوقعات حول وصول عدد المرشحين نحو ألف؟.هذا السؤال يخرج من واقعة إقدام خمسة وثلاثين مرشحا على تقديم طلباتهم في أول ساعتين على فتح أبواب وزارة الداخلية صباح اليوم ما رفع العدد الإجمالي حتى تلك الساعة إلى سبعمئة وثمانين مرشحا.فهل تتكرر اليوم تجربة ما حصل في إنتخابات العام 2018 عندما تقدم حوالي مئتي مرشح بطلباتهم في اليوم الأخير قبل انتهاء المهلة القانونية؟!.في الإنتظار كان المشهد الإنتخابي قد تميز خلال الساعات القليلة الماضية بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس نبيه بري معلنا أسماء مرشحي حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير ومطلقا مواقف مهمة حول ما يدور في فلك الإستحقاق الإنتخابي.كما برز إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشح علما بأن إجتماعا عقد بين رئيسي المجلس والحكومة اليوم في عين التينة.وإذا كان ميقاتي قد التحق عبر عزوفه برؤساء حكومات سابقين كسعد الحريري وتمام سلام فإن موقف فؤاد السنيورة أفرج عنه اليوم في مؤتمر صحفي معلنا هو ايضا الإلتحاق بموقف أعضاء نادي رؤساء الحكومات والعزوف عن الترشح.بعيدا من كل ذلك نبأ بارز عن حضور الملف اللبناني في إجتماع عقده وفد سعودي رفيع المستوى مع المستشار الرئاسي الفرنسي (باتريك DUREL) في الإليزيه.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارسباق بين ثلوج آذار ولهيب الاخبار، حتى استراح المشهد اللبناني بعض الشيء عند الثوب الابيض الذي غطى لبنان من جبله الى ساحله..لامست الثلوج البحر، واستحكم الصقيع على طول البلاد وعرضها، وما زاد من اثره اصحاب العراضات من تجار ومحتكرين لا سيما للمحروقات، حيث تفاوتت الازمة بين قطع مادة المازوت عن بعض المناطق وجنون اسعارها في مناطق اخرى.وبمنطق الجنون السياسي بل الغباء الدبلوماسي ابلغت السفيرة الاميركية في بيروت دوريثي شيا اللبنانيين من وزارة الطاقة ان عملية استجرار الغاز والكهرباء طويلة ومعقدة، داعية اللبنانيين الى الصبر وعدم فقدان الامل، وطمأنتهم بانها هي لم تفقد الامل..السفيرة وادارتها وادواتها الذين افقدوا اللبنانيين اموالهم وارزاقهم وجنى اعمارهم، ومنعوهم من كل يد ممدودة لمساعدتهم، ابلغتهم وبكل وضوح بأن لا كهرباء ولا غاز بالمدى المنظور، وانها تعمل لاسقاط هذا المشروع عن لائحة عقوبات قيصر. فيما بعض قياصرة السياسة لا يزال ينظر للاميركي كمخلص ، فيما مسؤولوه ودبلوماسيوه يؤكدون كل يوم انهم احد اكبر مسببي الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان.لبنان الذي يقفل اليوم باب الترشيح الى الانتخابات النيابية، شهد اقبالا ملحوظا بعدد المرشحين في الايام الاخيرة، اما آخر اخبار التحالفات الانتخابية فلا تزال عصية على الوضوح مع التخبط الذي يصيب بعض القوى والخلافات المستحكمة بين جنباتها.بين روسيا وايران اتفاقات استراتيجية، وتأكيد على رفض العنجهية الاميركية، هذا ما خلص اليه لقاء وزيري خارجية البلدين في موسكو، المتأكدين ان الاتفاق النووي في فيينا لا ينقصه الا العودة الاميركية الى السياق الصحيح .. وفي سياق الحرب الاوكرانية جنون غربي وتخبط اميركي في مستنقع العقوبات التي بدأت تفتك بحلفائها الاوروبيين قبل روسيا، فيما ردت روسيا بعقوبات على الرئيس الاميركي وفريقه الامني.في فلسطين المحتلة ارباك امني مع اعتراف مصادر اميركية ان الاهداف التي اصابتها الصواريخ الايرانية في اربيل العراق هي معسكرات للموساد الاسرائيلي.الاسرائيلي هذا المربك عسكريا وامنيا وسياسيا، لم يتراجع عن اجرامه بحق الفلسطينيين مستقويا برصاصات حقده على ثلاثة فتية فلسطينيين ارتقوا شهداء.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيأربع ساعات وخمس عشرة دقيقة تقريبا، وتنتهي مهلة التقدم بالترشيحات للانتخابات النيابية المرتقبة في الخامس عشر من أيار المقبل، ليكون الموعد التالي في الرابع من نيسان المقبل، موعد تسجيل اللوائح.أربع ساعات وخمس عشرة دقيقة كان يمكن ان تكون حافلة بالمفاجآت، لولا أن الصورة بمجملها صارت واضحة:فعلى المستوى الشيعي، ترشيحات الثنائي باتت محسومة، والمنافسة صعبة جدا، حتى لا نقول مستحيلة، على رغم الأصوات المعترضة الكثيرة في أكثر من دائرة، كصور-الزهراني على سبيل المثال.وعلى المستوى السني، الإحجام عن الترشح سيد الموقف. فرؤساء الحكومات السابقون جميعا عزفوا عن الترشيح، وآخرهم اليوم فؤاد السنيورة، الذي لم تخف كلمات مؤتمره الصحافي وعباراته المنمقة المعتادة، حقيقة الحرب الدائرة بينه وبين الرئيس سعد الحريري في اكثر من دائرة.أما مسيحيا، وفي وقت حسم التيار الوطني الحر ترشيحاته، وبعد مؤتمره الصحافي الذي اختصرته صحافية أجنبية بسؤالين لم يجب عليهما سمير جعجع، حول كيفية استرجاع الأموال المنهوبة وتحرير الدولة من مواطنين لبنانيين يشكلون حزب الله، استغل رئيس القوات والنائب ستريدا جعجع يوما، الابيض فيه مثل الثلج، والثلج فيه مثل الابيض، وفق تعبيره الذي ملأ مواقع التواصل مرفقا بصور، للقيام بنزهة.فيما نزهة واحدة بين رفوف الارشيف كفيلة بنبش عشرات المواقف المنتناقضة لرئيس الكتائب سامي الجميل، ومحورها رفضه الدخول الا في تحالفات مبنية على اسس مبدئية، ليأتي التطبيق مخالفا للواقع، تماما كما فعل في دورات سابقة من خلال تحالفه مع النائب الراحل ميشال المر، وكما يفعل اليوم من خلال التحالف في الشمال الثالثة مثلا مع ابن مدرسة تحالفت قبل اربع سنوات فقط مع الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة، وتزايد اليوم بالسيادة.وبالوصول الى الشأن الانتخابي الدرزي، وفيما يسود الارتباك التحالف المعلن بين القوات والاشتراكي، تم التوصل الى تفاهم مبدئي بين التيار الوطني الحر والديموقراطي اللبناني والتوحيد العربي.لكن قبل الدخول في سياق النشرة، ولأننا على مسافة واحد وستين يوما من الانتخابات النيابية، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فياليوم إستكمل نادي رؤساء الحكومات السابقين خروجه من الإستحقاق الإنتخابي. فبعد تمام سلام وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، أعلن فؤاد السنيورة عزوفه عن خوض الإنتخابات.في الأسباب، ما قدمه السنيورة للعزوف يتلاقى مع الأسباب التي سبق وقدمها رؤساء الحكومات الثلاثة.لكن اللافت في كلمة السنيورة تأكيده أن عزوفه عن الترشح ليس من باب المقاطعة، بل بالعكس، إذ سيكون معنيا ومنخرطا فيها بشكل كامل ولآخر أبعادها .كذلك دعا السنيورة إلى المشاركة في الإنتخابات لئلا يتاح للوصوليين تعبئة الفراغ. موقف السنيورة لم يشكل مفاجأة، ويؤكد مرة جديدة أن قيادات الصف الأول عند السنة فقط تقاطع الترشح للإنتخابات، فيما قيادات الصف الثاني والثالث جاهزة لخوض الإستحقاق.أكثر من ذلك، المعلومات تؤكد أن الحريري وميقاتي والسنيورة سيرعون لوائح ولو ضمنا، وسيدعمون مرشحين ولو سرا، ما يعني أن عزوفهم هو عزوف شخصي بحت، وليس مقاطعة تامة وشاملة.فكيف في الإمكان تفسير هذه الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ الطوائف اللبنانية ، بل حتى في تاريخ السياسة اللبنانية؟ ولماذا يعزف رؤساء الحكومات السابقون عن الترشح للإنتخابات طالما أنهم يشاركون فيها بشكل أو بآخر؟ إنه سر يصعب كشف أبعاده حاليا.لكن الأكيد أن عزوف الرؤساء ليس في مصلحة الإنتخابات النيابية، لأنه سيضعف المشاركة السنية في العملية الديمقراطية.أما لبنانيا فيطرح العزوف علامات استفهام كثيرة تتعلق بسلامة التركيبة السياسية والتوازن الوطني ، وصولا ربما إلى ما ينتظر اللبنانيين في المستقبل القريببعيدا من الاجواء الانتخابية المحلية، برزت اليوم زيارة وفد سعودي رفيع المستوى العاصمة الفرنسية. الوفد يترأسه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، الذي التقى المستشار الرئاسي الفرنسي المعني بالملف اللبناني باتريك دوريل.طبعا، لا يمكن فصل الزيارة السعودية عن الوضع اللبناني، ولاسيما ان باريس والرياض على تنسيق دائم في هذا الملف. حياتيا، الامور تتدهور .فالعاصفة غريتا، التي يجب ان تكون مصدر خير وعلامة بركة، تحولت مصيبة على اللبنانيين في ظل انعدام توافر الكهرباء، والتقنين الكبير في المولدات، والغلاء الفاحش على صعيد المحروقات.والواضح ان الازمات المالية والاقتصادية المحلية معطوفة على الغلاء العالمي بدأت تنعكس سلبا على الحياة اليومية للبنانيين، كما بدأت تثير مشاكل في عدد من المناطق، اذ عمد عدد من اصحاب المولدات، مثلا، الى اطفائها كليا، ما استدعى تدخل اجهزة امنية وبلديات لمنع تفاقم المشاكل.رغم كل هذا فان المسؤولين، غير المسؤولين ، مرتاحون الى اوضاعهم ، ولا يشعرون البتة بضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية لمواكبة الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الناس. اما معظم النواب ففي ابراجهم العاجية يتنعمون، يحسبون الحواصل الانتخابية والاصوات التفضيلية بدلا من ان يهتموا بمستوى عيش اللبناني الذي يلامس الصفر.لذلك ايها اللبنانيون، عندما يأتي يوم الاستحقاق الكبير، وتصبحون وراء العازل وامام صندوقة الاقتراع، اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي"هستيريا انتخابية"، إذا صح التعبير: رموز أفلت، وجوه ظهرت، وهناك محطة قبل السباق الأخير يوم 15 أيار المقب : الرابع من نيسان كآخر مهلة لتسجيل اللوائح.كل نادي رؤساء الحكومات: ميقاتي، السنيورة، سلام، الحريري، أصبحوا خارج اللعبة النيابية، ولأن الطبيعة تأبى الفراغ، فمن سيملأ الفراغ الذي سيتسببون به؟الرئيس السنيورة حدد الهواجس، أعلن عزوفه لكنه ربطه بإصراره على دعوة اهلي في بيروت وصيدا والشمال والبقاع وجبل لبنان، وفي كل أنحاء وأرجاء لبنان الى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم والمفصلي لكي لا يتاح للوصوليين والطارئين تزوير التمثيل وتعبئة الفراغ الذي يمكن ان ينجم عن الدعوة لعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.وفي اليوم الأخير، تسارعت التطورات اللصيقة بالانتخابات: المحامي زياد بارود عزف عن الترشح لسببين جوهريين وردا في بيان العزوف وهما " المال الإنتخابي الوقح والمذل"، وواضح أن بارود يصوب في اتجاه معين. والسبب الثاني صعوبة توحيد لوائح الثورة.أربع ساعات على إقفال باب التشريح، وستعرف في منتصف هذه الليلة البورصة التي أقفلت عليها الترشيحات.في تطور سعودي فرنسي مرتبط بلبنان، علمت الLBCI أن وفدا سعوديا رفيع المستوى برئاسة المستشار السعودي نزار العلولا زار الاليزيه والتقى المستشار الرئاسي باتريك دوريل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني.دوليا، وارتباطا بالحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني بدأت تميل إلى السلبية بعد أجواء إيجابية.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدالطريق الى الداخلية ستكون الليلة مجهزة بسلاسل نيابية الثانية عشرة تنتهي مهلة تقديم الترشحات بعد أن لامست الأعداد عتبة ألف مجاهد وهؤلاء سينطلقون في ستين يوما الى خوض الحملات بالعتاد المتاح محليا وبما تيسر من دعم خارجيا وبعد أن كانت أبواب الخليج مسدودة على خطوط سياسية ودعم نيابي فإن كسر الجليد سجلته السعودية في لقاء مستشار الملك سلمان نزار العلولا المسؤول الفرنسي باتريك دوريل مساء أمس والطرفان الفرنسي والسعودي يمسكان بملف لبنان وقالت مصادر على صلة بالاجتماع إن البحث تناول تفعيل المساعدات الاجتماعية للبنان وذلك إنفاذا لاتفاق مسبق بين الدولتين أسس له اجتماع وزيري الخارجية جان إيف لودريان وفيصل بن فرحان واللذين اتفقا على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني على أن يسهم السعودي في ستة وثلاثين مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على أن التوقعات تذهب الى أبعد من مساعدات اجتماعية وتضع الآمال على اجتماع مجلس التعاون الخليجي آخر الشهر الجاري للرد على الورقة اللبنانية وترسيم العلاقات بدول الخليج وذلك بالتزامن مع قيادة هذه الدول مساعي لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الاجتماع نفسه على ما أفاد به مسؤولان خليجيان لرويترز وتزامنا يمر الاتفاق النووي الايراني بأيامه أو ساعاته الحاسمة وحياله يجول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على موسكو ومنها سيزور بيروت في وقت أعلنت فيه الخارجية الروسية أن نص الاتفاق دخل في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة هذه اللمسات لن تطبع في بيروت لكن الزيارة هي "علم وخبر" عن مراحل جديدة سوف تدخلها إيران ولن يشكل لبنان منعطفا في هذا الإطار وهو الغارق في انتخابات تستلزم من ضمن بنودها خوض معارك في وجه " الاحتلال الايراني " ..وعبداللهيان سيكون ورقة رابحة لمحبي النوع " وزيت على زيتون" فكل السلاح ..صاح من ايران إلى الميثاقية السنية والاتهام بالسفارات وانقلاب فلان على اخيه الانسان ..وترشيح اسماء وانسحاب اخرى .. والابرز في الانسحابات اليوم كان عزوف الرئيس فؤاد السنيورة عن الترشح لكنه اعلن انه منخرط في هذه الانتخابات إلى آخر أبعادها من دون ترشح، وذلك لمصلحة جميع المواطنين اللبنانيين ومصلحة جميع المواطنيين لا تمشي .. إلا إذا كان فؤاد السنيورة قائدا للمسيرة ومرشدا روحيا لها ووليها الفقية من فرع الطائفة السنية الكريمة فهل يكون هو منصة الإنقاذ ؟ فالطائفة تمتلك بين صفوفها خبرات وخيارات وكفاءات وشبابا على مساحة الوطن .. ولن يصبحوا ايتاما إذا لم يترشح فؤاد الأول أو إذا أهدى فؤاد الثاني قلبه لبيروت . وإلى حين بلوغ موعد الخامس عشر من أيار " رح نعيش كتير ونشوف كتير " سوف يستمر رئيس مجلس النواب في قرص جبران باسيل لكنه سيتحالف معه في بعض الدوائر ويمد جسورا في دوائر أخرى غير أن معركة التيار اليوم أبعد من حواصل نيابية .. لأنه يخوض حرب الحاصل المالي من خلال تلزيم هذا التعهد للقاضية غادة عون في معركتها الشرسة مع رؤساء مجالس إدارات المصارف واليوم طلب كف يد جديد تقدم به أحد البنوك، غير أن القاضية عون ترفض حتى الآن تبلغ أي رد وهي أقدمت على طرد المباشر سبع مرات متتالية وبدت عون في صورة " قاضية العجلة " لكونها حررت قراراتها القضائية على عجل فتهورت في اخطاء كبيرة ..وبموجبها عادت السيدة نازل عودة الحريري الى عمر الصبا ..واصيب انطون الصحناوي بالشيخوخة المبكرة مواليد غادة عون .. غيرت الكون وتواريخه ..ولم تكتف بذلك بل انها ادرجت اسماء مدري فروع بدل مجالس الادارة ..وشملت معها شخصيات تركت العمل المصرف منذ زمن ..منها من هاجر الى البرتغال واخرون في الوطن لكن خارج الخدمة المصرفية ونهاية هذا الملف .. سيتكتف كحال ملف مكتف الذي قرر ايقاف عمله لشحن الدولارات .. مما ترك السوق الى حانات شحن صغيرة لعبت بالعملة وضاربت في السوق السوداء.