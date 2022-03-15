ضبط حبوب كبتاغون ومعدات تصنيع في مزرعة في بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 15 / 3 / 2022 دهمت قوة من الجيش بمؤازة دورية من مديرية المخابرات مزرعة تعود للمواطن (ر.ج) في بلدة الجمالية - بعلبك وضبطت داخلها كميات من حبوب الكبتاغون وآلات ومعدات مخصصة لتصنيعها، إضافة إلى كميات من مواد اولية تستخدم في عمليات التصنيع .سلمت المضبوطات الى المراجع المختصة وتتم المتابعة لتوقيف المتورطين".