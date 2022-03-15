من هم المرشحون للانتخابات في دائرة البقاع الثانية؟

تخطى عدد المرشحين للانتخابات النيابية الـ١٠٠٠ مرشح، والمرشحون في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا) قبل إقفال باب الترشيحات هم:سني :١- حسين محمد الصغير حسن٢- متيم محمد جانبين٣- كمال علي حرب٤- خالد محمد العسكر٥- حسن عبد الرحيم مراد٦- عامر محمد قدورة٧- علي محمد ابو ياسين٨- محمد عثمان ابو جخ٩- علاء الدين عمر الشمالي١٠- علي حسين الجاروش١١- محمد قاسم القرعاوي١٢- جميل مأمون شرانق١٣- محمد حسين قدورةشيعي :١- سامي محمد خليل ريشوني٢- عباس محمد عيدي٣- قبلان عبد المنعم قبلان٤- ضياء رضوان حمود٥- حاتم حسين الخشندرزي :١- شوقي فريد ابو غوش٢- وائل وهبي ابو فاعور٣- طارق سليم الداوود٤- بهاء الدين حسين دلالماروني:١- كيتا داود العجيل٢- جورج نجم جاسر٣- جهاد ملحم الزرزور٤- شربل كميل مارون٥- داني نبيه خاطر٦- ماكي بديع عون٧- انطوان يوسف سلوان٨- منيف طانوس السبعلي٩- ناجي نبيه غانمروم ارثوذكس:١- جورج ابراهيم عبود٢- ايلي نجيب الفرزلي٣- عماد نعيم واكيم٤- غسان سليمان السكاف٥- سالي فوزي شامية