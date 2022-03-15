مرشح يقدم طلبه بعصا مع جرس!



شغل الناشط ميلاد بو ملهب عدسات الكاميرا حيث لفت الأنظار أثناء تقدمه بطلب ترشّحه في وزارة الداخلية، وظهر الناشط وهو يرتدي العلم اللبناني ويحمل عصا من الخشب عُلق عليها جرس.



واشتهر بو ملهب بأدائه الغريب أثناء احتجاجات 17 تشرين في حيث ظهر مرارا على الشاشات وهو شبه عارٍ تعبيراً منه عن رفضه للواقع.