محتجون يقتحمون معمل الزهراني الحراري احتجاجًا على انقطاع التيار

اعتصم أهالي حومين الفوقا أمام معمل الزهراني الحراري "اعتراضا على الانقطاع للتيار الكهربائي بسبب انقطاع الكهرباء منذ يومين بالاضافة الى توقف الاشتراك في البلدة منذ ستة ايام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واستطاعت مجموعة الدخول الى المعمل من دون أن تتمكن من الدخول إلى غرفة التحويل.