لبنان

خشية من العودة للتلاعب بالدولار

Lebanon 24
15-03-2022 | 18:17
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يخشى مراقبون من العودة إلى التلاعب بالدولار، في أي وقت، خلال نيسان المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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