لبنان

مقرّ رسمي تحوّل إلى خليّة نحل

Lebanon 24
15-03-2022 | 18:20
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تبيّن لمهتمين أن مقراً رسمياً تحوّل إلى خلية نحل لحسم الخلاف داخل تيار موالٍ، أقله في دائرة المتن، ودائرة جزين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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