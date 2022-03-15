لبنان

مولوي: كل محاولات تأجيل الانتخابات باءت بالفشل

Lebanon 24
15-03-2022 | 18:32
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أعلن وزير الداخلية بسام مولوي بعد منتصف هذه الليلة إقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين إلى الانتخابات النيابية، بلغ عند انتهاء مهلة الترشيح عند منتصف هذه الليلة 1043 مرشحا بزيادة 77 مرشحا عن العام 2018".
وأوضح ان "عدد المرشحات لهذا العام بلغ 155 مرشحة".
وقال: "نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخراليوم وثمة 7000 قلم اقتراع في لبنان وسنعاود الاجتماع بعد عشرة أيام لمعرفة الطلبات، والانتخابات ستحصل في موعدها".
وأضاف: "كل محاولات تأجيل الانتخابات باءت بالفشل ونحن ملتزمون بالقانون والدستور والجميع يعمل من دون تحيّّز وبشفافية".
وقال مولوي للمنتشرين: "توجّهوا إلى صناديق الإقتراع في البعثات في الخارج بكلّ حرية وديمقراطية من دون أيّ خوف وتأكّدوا من أنّ "صوتكم بيوصل".
وأردف بالقول: "ندعو المجتمع المحلي والدولي للمشاركة بمراقبة الإنتخابات للتأكد من شفافية ونزاهة الإنتخابات".
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