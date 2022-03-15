مولوي: كل محاولات تأجيل الانتخابات باءت بالفشل

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي بعد منتصف هذه الليلة إقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين إلى الانتخابات النيابية، بلغ عند انتهاء مهلة الترشيح عند منتصف هذه الليلة 1043 مرشحا بزيادة 77 مرشحا عن العام 2018".وأوضح ان "عدد المرشحات لهذا العام بلغ 155 مرشحة".وقال: "نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخراليوم وثمة 7000 قلم اقتراع في لبنان وسنعاود الاجتماع بعد عشرة أيام لمعرفة الطلبات، والانتخابات ستحصل في موعدها".