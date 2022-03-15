لبنان

جلسة للحكومة بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
15-03-2022 | 19:01
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ،وعلى جدول أعماله 31 بندا إجرائياً.
المصدر: اللواء
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