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لبنان
جلسة للحكومة بعد ظهر اليوم
Lebanon 24
15-03-2022
|
19:01
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ،وعلى جدول أعماله 31 بندا إجرائياً.
المصدر:
اللواء
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