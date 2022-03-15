لبنان

مجلس الوزراء عصرا في السراي و٣١ بندا اجرائيا

Lebanon 24
15-03-2022 | 23:13
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ،وعلى جدول أعماله 31 بندا إجرائياً، ابرزها:مشروعا مرسومين يرميان إلى:
- تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاریخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج) وتعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 4918 تاریخ 31 أيار 2019 (تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم ٤٣ تاریخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج إتفاقية الاستكشاف والإنتاج).
- تعديل المادة 16 من المرسوم رقم 10289 تاریخ 30/4/2013 (الأنظمة والقوات المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاریخ 28/8/2010 ( الموارد البترولية في المياه البحرية).
- متابعة البحث في الحملة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان.
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