12
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تنسيق فرنسي - سعودي بشأن الصندوق المشترك لدعم لبنان
Lebanon 24
15-03-2022
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتجهت الأنظار أمس إلى قصر الإيليزيه لرصد مفاعيل اللقاء الفرنسي – السعودي وانعكاساته على الساحة اللبنانية، لا سيما وأنه أتى في سياق الدفع باتجاه "تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني".
وكتبت" اللواء": في سياق المتابعة الدولية – العربية للوضع في لبنان، يرجح ان يكون الملف اللبناني على طاولة المحادثات بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والمستشار الرئاسي الفرنسي المعني بالملف اللبناني باتريك دوريل، ضمن ما يطلق عليه شراكة فرنسية – سعودية لمساعدة اللبنانيين على الصعد الحياتية والاجتماعية".ونقلت " نداء الوطن" عن مصادر مواكبة لزيارة الوفد السعودي الرفيع إلى باريس، برئاسة المستشار نزار العلولا ومشاركة السفير وليد بخاري، أنّ اللقاء الذي عقده الوفد مع المستشار الرئاسي باتريك دوريل تمحور حول "تنسيق الخطوات التنفيذية المتفق عليها لمساعدة لبنان، لا سيما عبر الصندوق المشترك الذي سبق لوزيري خارجيتي البلدين إعلان إنشائه لهذا الغرض"، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ المعطيات المتوافرة في هذا الإطار تؤكد رصد "حزمة دعم سعودية للبنانيين من دون أن يمرّ "ولا فلس" منها عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية".وتلفت المصادر إلى أنّ "التنسيق الثنائي بين فرنسا والسعودية حيال ما يعانيه الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية ومالية وإنسانية خانقة لم ينقطع"، مشيرةً إلى أنّ "الدعم الذي أعلن عن جزء منه منذ قرابة الأسبوع بقيمة 36 مليون دولار، سيُستكمل كما اتفق سابقاً أي من خلال تمويل مشاريع إنسانية وتقديم المساعدات لمنظمات غير حكومية، فضلاً عن مساعدات طبية وصحية، وسط مؤشرات تشي بأنّ المملكة وباريس بصدد الإعلان عن التوجه نحو تزخيم هذه المساعدات في الفترة المقبلة دعماً للشعب اللبناني".ونوهت المصادر بأنّ "الوفد السعودي إلى باريس يتضمن شخصيات ديبلوماسية وأمنية، ولم يكن الملف اللبناني الموضوع الأساس على جدول أعماله إنما كان واحداً من بنود أجندة لقاءاته، والتي شملت شخصيات أمنية فرنسية مثل برنارد إمييه إضافةً إلى ديبلوماسيين ومستشارين كبار في الإدارة الفرنسية"، لافتةً الانتباه إلى "ارتقاء العلاقات السعودية والفرنسية والأوروبية بشكل عام إلى مستويات متقدمة.
تابع
الأكثر قراءة
"الحاجة ام الاختراع"... هذا ما فعله أحد أبناء فنيدق العكارية (فيديو)
Lebanon 24
"الحاجة ام الاختراع"... هذا ما فعله أحد أبناء فنيدق العكارية (فيديو)
05:22 | 2022-03-15
15/03/2022 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو باسيل في الساحة الحمراء بموسكو.. وجمال زوجته الروسية حديث المواقع (صور)
Lebanon 24
ماريو باسيل في الساحة الحمراء بموسكو.. وجمال زوجته الروسية حديث المواقع (صور)
05:17 | 2022-03-15
15/03/2022 05:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تُثير الجدل.. دخلت في علاقة حب جديدة! (صورة)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تُثير الجدل.. دخلت في علاقة حب جديدة! (صورة)
04:45 | 2022-03-15
15/03/2022 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
10:45 | 2022-03-15
15/03/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يتوقعوا أن الأوكرانيين كانوا في انتظارهم.. القوات الروسية تواجه حربا غير تقليدية!
Lebanon 24
لم يتوقعوا أن الأوكرانيين كانوا في انتظارهم.. القوات الروسية تواجه حربا غير تقليدية!
09:00 | 2022-03-15
15/03/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-03-16
نقمة العاصفة "غريتا".. أسعار الخضار إلى ارتفاع!
04:00 | 2022-03-16
هكذا تعمل الاحزاب على ضرب قوى "الثورة" ومنع التغيير!
03:55 | 2022-03-16
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول اصدارات العام 2022 مع امكانية التقسيط على 5 دفعات
03:50 | 2022-03-16
ما جديد جميل السيّد "انتخابياً"؟
03:45 | 2022-03-16
مُداهمة في حالات تُكشف تجار مخدّرات.. هكذا سقط "شربل" وآخرون معه
03:42 | 2022-03-16
هدم مخالفات بناء في البداوي... ماذا حصل؟ (صور)
فيديو
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
15:00 | 2022-03-15
16/03/2022 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
12:00 | 2022-03-15
16/03/2022 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
04:17 | 2022-03-15
16/03/2022 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact