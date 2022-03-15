إضراب في الخارجيّة لاقرار التشكيلات الديبلوماسية يهدّد تصويت المغتربين

كتبت" الاخبار": تتكثف المشاورات داخل الجهاز الدبلوماسي وبين المديرين في وزارة الخارجية والمغتربين ورؤساء الوحدات والسفراء من أجل الخروج بقرار موحّد في وجه تأخير إقرار التشكيلات الدبلوماسية. وعلمت "الأخبار" أن التوجّه هو إلى إعلان إضراب تحذيري ليوم واحد غداً، على أن يأخذ منحى تصاعدياً، وصولاً إلى الإضراب المفتوح. فيما هناك توجّه قوي لإعلان الإضراب المفتوح فوراً حتى إقرار التشكيلات.وقرار من هذا النوع ستكون له تداعيات كبيرة على المغتربين اللبنانيين، أهمها أنه يعرقل اقتراعهم في الانتخابات النيابية المقبلة، فضلاً عن وقف كل المعاملات التي يحتاج إليها هؤلاء كإصدار أوراق ثبوتية وجوازات السفر وتصديق معاملات الزواج والطلاق والولادات، وكذلك إصدار وثائق السفر للفلسطينيين.أجواء وزير الخارجية أكّدت لـ"الأخبار" أن بوحبيب سيقدم المشروع الى رئيس الحكومة بعد الانتهاء من زيارة الرئيس ميشال عون للفاتيكان المقررة في 20 الشهر الجاري.