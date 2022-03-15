لبنان

مفاجأة انتخابات صيدا تتفاعل.. والنقيب: لست منتسباً إلى "المستقبل"

Lebanon 24
15-03-2022 | 23:39
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لا يزال دوي المفاجأة الانتخابية في صيدا مستمراً، وبخلاف قرار تيار المستقبل وعدم موافقة النائب بهية الحريري، تقدم كل من يوسف النقيب وحسن شمس الدين بطلبي ترشيح عن المقعدين السنيين في صيدا.
وقال النقيب لـ"نداء الوطن": "خيارنا الاول كان ترشيح النائبة بهية الحريري ولمّا لم تفعل ذلك، تقدمت بطلب الترشيح مع المحامي شمس الدين، باسم الكتلة الانتخابية للحريرية السياسية لاننا لا نريد ان نترك الساحة الصيداوية. نحن من المقربين للنائبة الحريري ولكننا لسنا منتسبين الى تيار "المستقبل"، وبالتالي لم نخالف القرار تنظيمياً، الترشيح فاجأ او ازعج البعض وان شاء الله يتم استيعاب الموضوع"، مشيراً الى انه "من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية وهي مفتوحة (باستثناء "التيار الوطني الحر") ولكننا لن نعلن عنها شيئاً حتى اليوم الاخير من مهلة تركيب اللوائح".
 
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