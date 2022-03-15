البستاني: "بشو بدّو شامل روكز يستميل الناخبين؟ بقلة الوفاء؟"

تقول مرشحة "التيار الوطني الحرّ" عن دائرة كسروان الفتوح – جبيل الوزيرة السابقة ندى البستاني ل" نداء الوطن" إن تحالف" التيار" سيكون مع "حزب الله" وليس مع "حركة أمل"، لتجزم أن التحالف إنتخابي وليس على القرارات.ورأت أن غياب "تيار المستقبل" لا يعدّ انكفاءً سنياً لوجود مشاركين آخرين من الطائفة السنيّة في الإنتخابات، ولا شيء يمنع من مشاركتهم على طاولة الحوار المقبلة.وعن تخوفها من فرض"حزب الله" الذي يملك السلاح والمشاريع التي تتخطى الحدود برنامجه على "المتحاورين"، تساءلت: "أين مارس حزب الله هيمنته على اللبنانيين؟ ومتى وجه سلاحه إلى الداخل؟"، رافضةً الحديث عن أحداث "7 أيار"، وما تلاها من أحداث أمنية في الداخل.وإذ شددت على أن تحالف "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" هو "استراتيجي" بما للكلمة من أبعاد، أشارت إلى وجوب تطوير "إتفاق مار مخايل" وليس نقضه، رغم العقوبات التي فرضت على رئيس "التيار"، معتبرةً أنه "من غير المنطقي أن تشملها العقوبات جرّاء تحالفها المباشر مع مرشح "حزب الله" في دائرة جبيل كسروان الفتوح، مؤكدةً استعدادها لمواجهة الجميع بعيداً عن الترهيب، إنطلاقاً من مبادئ وتوجهات التيار".وردا على سؤال قالت انها" لا تتخوف من استمالة العميد شامل روكز أنصار «العماد» ومؤيديه في الإنتخابات،لتستطرد قائلة: "بشو بدو يستميلن... بقلة الوفاء؟".