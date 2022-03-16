علوش التفهم لمخاوف السنيورة :لا اخوض المعركة لكسر قرار الحريري

كتبت" الاخبار": تواجه جهود تشكيل لائحة «المتمردين» في دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية) على قرار تيّار المستقبل عدم خوض الانتخابات، عقبات تؤخر إعلانها. وأكّدت مصادر أنّ جهوداً واتصالات يجريها مقرّبون من الرئيس سعد الحريري بعيداً من الأضواء مع النائب السّابق مصطفى علوش، لإقناعه بالعدول عن الترشّح للانتخابات، وهو أمر إذا ما حصل سيفرغ اللائحة من قوتها ويخلط كثيراً من الأوراق، خصوصاً أن علوش يعدّ الأبرز بين المرشحين فيها والأكثر حضوراً شعبياً. علماً أن مصادر ذكرت سابقاً لـ«الأخبار» أن علوش تلقّى عرضاً من الحريري بأن تعمل ماكينة المستقبل الانتخابية في خدمة حملته شرط الابتعاد عن السنيورة الذي يحاول الحريري قطع الطريق على حراكه لوراثة الحريرية السياسية.ونقلت " الديار" عن مصدر بارز في"المستقبل" ان السنيورة لم يجد له مكانة شمالا بعدما قطع نواب الازرق ممن ترشحوا من طرابلس الى عكار والمنية الضنية ومن ابرزهم سامي فتفت وعثمان علم الدين وهادي حبيش وكذلك القيادي السابق في تيار المستقبل مصطفى علوش الطريق على السنيورة ولاسيما ان علوش رفض كسر قرار الحريري على الساحة الطرابلسية وترؤس لائحة مدعومة من السنيورة فقرر ان يكون مبدئيا بلائحة تضمه الى سامي فتفت وعثمان علم الدين، ولو ان الاخير(علم الدين) لم يحسم امره بالنسبة للائحة بعد.هذه الاجواء تقاطعت مع ما اوضحه علوش في اتصال مع الديار اذ قال : اتفهم قرار السنيورة ومخاوفه لكنني بالتأكيد لا اخوض المعركة الانتخابية لكسر قرار الحريري بل لتخفيف الضياع وعبء الغياب عن الساحة السنية ومنعا للطارئين واصحاب رؤوس الاموال والتابعين لحزب الله من السيطرة على المقاعد. ويفهم من كلام علوش انه لن يكسر قرار الحريري ويكون بلائحة مواجهة لقراره.