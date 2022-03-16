لبنان

جريح نتيجة حادث سير على أوتوستراد القلمون

Lebanon 24
16-03-2022 | 00:25
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صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في البيان التالي:

وقع حادث سير على أتوستراد القلمون باتجاه بيروت ، ممّا أدّى إلى إصابة شخص في الرأس ورضوض في أنحاء الجسم وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى الإسلامي للمعالجة.
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