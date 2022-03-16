جريح نتيجة حادث سير على أوتوستراد القلمون

صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في البيان التالي:



وقع حادث سير على أتوستراد القلمون باتجاه بيروت ، ممّا أدّى إلى إصابة شخص في الرأس ورضوض في أنحاء الجسم وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى الإسلامي للمعالجة.